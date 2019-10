Preço da gasolina desce pela terceira semana

O preço da gasolina vai descer na segunda-feira pela terceira semana consecutiva, refletindo a desvalorização do combustível nos mercados. Já o gasóleo deverá ficar estável, depois de duas semanas de descidas.





De acordo com fonte do setor, há margem para uma descida de 1,5 cêntimos no preço de venda da gasolina simples, que assim poderá ficar abaixo de 1,48 euros por litro (tendo em conta o preço médio divulgado pela Direção Geral de Energia).