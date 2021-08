Preço da soja embalado pelo maior consumo

As condições meteorológicas extremas estão a pressionar as colheitas agrícolas um pouco por todo o mundo, com a consequente ameaça de uma maior subida dos preços dos alimentos. A seca (Canadá, Argentina), as inundações (China, Alemanha e Bélgica) e as geadas (Brasil e, na primavera, em França – que arruinaram muitas vinhas) são fenómenos que se têm observado de forma evidente em muitas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...