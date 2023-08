Preços do cacau deixam sabor amargo a fabricantes de chocolates

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O próximo ano será de pressão para os produtores de chocolate como a Hershey ou a Mondelez. E porquê? O preço do cacau.



A indústria tem beneficiado de lucros expressivos ao longo dos últimos anos, com a procura por chocolate a manter-se apesar da subida dos preços do cacau. Mas a tendência, segundo dados pedidos pela Reuters à consultora Nielsen, está prestes a mudar. Isto numa altura em que os preç...