Preços dos combustíveis encarecem na próxima semana. Gasóleo sobe três cêntimos

Os preços dos combustíveis vão subir novamente na próxima semana. O gasóleo vai ficar três cêntimos mais caro, enquanto a gasolina passa a custar mais 2,5 cêntimos, avançou fonte do setor ao Negócios.





Desta forma, o preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,609 euros por litro a partir de segunda-feira, dia 29 de janeiro.

Já a gasolina simples 95 deverá ficar pelos 1,688 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

Esta semana, o preço médio da gasolina simples 95 é de 1,663 euros por litro e do gasóleo simples é de 1,579 euros.

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

O movimento dos preços destes dois derivados do petróleo nos postos nacionais de abastecimento acompanha assim o desempenho do preço do crude, que tanto no mercado londrino como em Nova Iorque caminha para uma terceira queda semanal.

Esta sexta-feira, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – segue a ganhar 0,32%, estando a negociar na fasquia dos 82,69 dólares por barril.





Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 0,23%, estando a ser negociado na linha dos 77,54 dólares por barril.



* Texto editado por Pedro Curvelo