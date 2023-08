Reservas de gás na UE acima dos 87%. Preços chegaram a escalar 40%

A capacidade de armazenamento de gás natural na União Europeia supera os 87%, com praticamente todos os países a reforçar ligeiramente os stocks. Em Portugal, totalizam 88% da capacidade total.



Estes valores colocam os países do Velho Continente numa situação confortável numa altura em que os preços de referência do gás natural dispararam com os receios de escassez de oferta devido a eventuais greves dos trabalhadores em algumas explorações na Austrália.





De acordo com os dados mais recentes da plataforma Gas Infrastructure Europe (GIE), que agrega os dados dos países da União Europeia com reservas desta fonte energética, a 7 de agosto praticamente todos os países tinham reforçado ligeiramente os stocks ou mantido os atuais, como é o caso de Portugal. O país com as reservas mais baixas é a Letónia, e mesmo assim superam os 73%.





No topo da lista dos países com as reservas mais elevadas, face à capacidade de armazenamento, estão a Bélgica (100%), Espanha (98,72%) e Croácia com (96,20%).





Os preços do gás natural liquefeito (GNL) negociado em Amesterdão, nos Países Baixos (TTF) – referência para a Europa continental – chegaram a disparar 40% esta quarta-feira devido aos receios de escassez de oferta após ser conhecida a possibilidade de greves dos trabalhadores em algumas explorações na Austrália. Esta era a maior subida diária desde março de 2022, nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, nos preços do contrato de gás para entrega no mês seguinte.



Entretanto, os preços aliviaram e seguem nos 39,75 euros por Megawatt-hora, uma subida de 27,95%.