OPEP+ pode recuar e voltar a cortar produção

Os preços do petróleo dispararam na quinta-feira após o anúncio de um acordo entre Riade e Moscovo com vista a um corte da produção. Não há ainda confirmação, mas os sauditas já convocaram reunião de emergência da OPEP+.

O presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu ontem no Twitter que a Arábia Saudita e a Rússia vão cortar a oferta mundial em pelo menos 10 milhões de barris por dia – volume esse que pode ir aos 15 milhões diários.

Apesar de o corte não ter sido confirmado oficialmente, o facto foi dado como consumado e os preços do "ouro negro" dispararam, levando a uma forte valorização das cotadas do setor. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência às importações portuguesas, chegou a disparar 46%, e em Nova Iorque o West Texas Intermediate galopou 35%.



No entanto, passada a euforia, e depois de Moscovo negar ter conversado com o príncipe saudita, Mohammed bin Salaam, como tinha sido afiançado pelo chefe da Casa Branca, a prudência imperou e as cotações cederam parte dos ganhos, se bem que tenham fechado em franca recuperação, com o Brent a somar 20,49% para 29,81 dólares por barril, e o WTI a subir 24,67% para 25,32 dólares.