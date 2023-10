Alastrar de conflito é o maior combustível dos preços do crude

O valor do ouro negro avançou nos mercados internacionais com o ataque do Hamas a Israel. Os analistas preveem, porém, que os preços estabilizem no curto prazo. O grande receio é que haja instabilidade a longo prazo, caso o conflito se propague pela região.

Alastrar de conflito é o maior combustível dos preços do crude









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Alastrar de conflito é o maior combustível dos preços do crude O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar