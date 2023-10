Arábia Saudita espera défice de 20.659 milhões por quebra das receitas do petróleo

A Arábia Saudita reviu em baixa as suas previsões orçamentais, esperando registar ainda este ano um défice de 82.000 milhões de riais sauditas (20.659 milhões de euros), face ao aumento dos gastos e à queda das receitas do petróleo.Inicialmente, o Governo antecipou um excedente de 16.000 milhões de riais sauditas em 2023, mas as novas previsões apontam para um défice equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB).De acordo com um comunicado do executivo, para o ano seguinte também é esperado um défice de 79.000 milhões de riais sauditas (19.904 milhões de euros).Em dezembro, Riade anunciou o seu primeiro excedente orçamental em quase 10 anos.As receitas petrolíferas recuaram, este ano, 17% devido à queda dos preços e à redução da produção, que está, atualmente, em nove milhões de barris diários, menos dois milhões de barris, face ao mesmo período do ano anterior.O Governo "continuará a aplicar reformas fiscais e económicas estruturais para contribuir para o desenvolvimento e a diversificação da economia saudita e estimular o crescimento, preservando, ao mesmo tempo, a sustentabilidade fiscal", notou o Ministro das Finanças, Mohammed al-Jadaan.