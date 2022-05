Bloqueio à Rússia acelera escalada dos preços do petróleo

A notícia de que Bruxelas definiu o prazo de seis meses para os países da União Europeia acabarem com as importações de petróleo russo levou as cotações a dispararem nos mercados internacionais, com o Brent a negociar acima dos 110 dólares.

