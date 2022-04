Bons números do emprego animam Wall Street

Os principais índices do outro lado do Atlântico encerraram a última sessão da semana em terreno positivo, animados sobretudo pelos bons dados do mercado laboral.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:11







O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,40% para 35.818,27 pontos e o Standard & Poor's 500 avançou 0,34% para 4.545,86 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,29% para se fixar nos 14.261,50 pontos. Hoje foi divulgado o relatório do mercado laboral de março nos EUA, que indica que as contratações se mantiveram robustas, que o desemprego diminuiu e que os salários subiram. O aumento de 431.000 empregos ficou aquém das expectativas mas a taxa de desemprego ficou acima, ao fixar-se em 3,6% (um novo mínimo pandémico) quando se esperava que fosse de 3,7% (contra 3,8% em fevereiro). Wall Street começou assim o segundo trimestre com bons ventos, depois de entre janeiro e março ter registado o pior trimestre dos últimos dois anos. "Resta agora aferir, nas próximas semanas, se o alívio recente no segmento accionista foi efetivamente apenas técnico, dado que os indicadores estavam sobrevendidos, ou se um movimento sustentado de subida que pode originar novos máximos, o que seria certamente extraordinário face a todas as variáveis negativas atualmente a pairar sobre o mercado e a economia", comentou Marco Silva, consultor da ActivTrades, na sua análise diária. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

