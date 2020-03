“Guerra de preços” determina nova era do petróleo

Não bastasse a pandemia da covid-19 para deixar os investidores mundiais em alerta, a Arábia Saudita veio agitar ainda mais as águas, com o Reino a lançar-se numa “guerra de preços” do petróleo, atirando os valores para mínimos de 2016. E, segundo os analistas, as cotações por lá deverão manter-se.