Importação de crude russo pela UE continua a cair mas stocks de emergência estão a aumentar

O total de crude e de produtos petrolíferos importados da Rússia pela União Europeia continua a cair desde que foi imposto um embargo comunitário devido à invasão da Ucrânia pelos russos, a 24 de fevereiro do ano passado. Segundo os dados do gabinete europeu de estatística – Eurostat – divulgados nesta segunda-feira, essas importações já estavam, em março, nos 1,4 milhões de toneladas, quando o número médio mensal entre 2019 e 2022 era de 15, milhões. A queda está já assim nos 90% quando comparadas as importações com a média daqueles três anos.

Recorde-se que o embargo da União Europeia à importação de crude russo via marítima entrou em vigor no passado dua 5 de dezembro. Uma vez que a maior parte do petróleo russo fornecido à UE chega por via marítima, estas restrições abrangeram quase 90% das importações europeias de petróleo russo. Nesse mesmo dia entrou também em vigor o limite de 60 dólares por barril como valor máximo a pagar pelo petróleo russo importado. Mais tarde, a 5 de fevereiro, a UE cortou ainda mais a sua dependência do "ouro negro" russo, ao cortar nas importações dos produtos refinados de petróleo oriundos daquele país.

A Rússia era uma importante fonte de fornecimento de petróleo da UE, mas a sua ofensiva na Ucrânia levou a Comissão Europeia a decretar aquelas proibições em junho passado, no âmbito do seu sexto pacote de sanções a Moscovo – que entraram depois em vigor em dezembro de 2022 e em fevereiro deste ano.



(notícia em atualização)