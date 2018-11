O xadrez de interesses contraditórios dos produtores de petróleo

Bastou um tweet de Donald Trump para fazer descer o preço do petróleo. No clube dos produtores existem interesses contraditórios e a matéria-prima é mais uma peça no xadrez da geopolítica mundial. Dois exemplos. A Arábia Saudita perdeu espaço de manobra com o assassinato de Jamal Khashoggi. A Venezuela produz para sobreviver.