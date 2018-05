OPEP discute em Junho alívio nos cortes de produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, incluindo a Rússia, vão discutir já no mês de Junho a possibilidade de aliviar gradualmente os cortes na produção de petróleo, implementados com o objectivo de reduzir o excedente desta matéria-prima.





A informação foi avançada pelo ministro russo da Energia, Alexander Novak, que destacou, porém, que qualquer decisão terá de ser conduzida pelo estado do mercado.