OPEP+: jogos de poder agora disputam-se “em casa”

No ano passado, a Arábia Saudita e a Rússia levaram os preços do crude para valores negativos nos EUA. Este mês, os Emirados Árabes Unidos deixaram a OPEP+ pendente de um acordo. As relações de força dão-se cada vez mais dentro de portas.

OPEP+: jogos de poder agora disputam-se “em casa”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.