OPEP mantém estimativas de crescimento da procura mundial de petróleo para 2024 e 2025

A OPEP anunciou esta quarta-feira que mantém as estimativas de crescimento da procura mundial de petróleo para 2024 e 2025, respetivamente 2,2% e 1,8%, apesar das persistentes incertezas geopolíticas.Para este ano, os analistas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) preveem uma procura global de 102,1 milhões de barris por dia, enquanto para o próximo ano estimam que já estará perto dos 104,4 milhões de barris por dia."No entanto, esta previsão está sujeita a muitas incertezas, incluindo a evolução económica mundial", refere o relatório mensal de janeiro da OPEP, publicado hoje em Viena."Resta saber como os atuais desenvolvimentos geopolíticos e os desafios relacionados com o comércio global, incluindo as tarifas e as recentes dificuldades no transporte marítimo internacional, irão influenciar as perspetivas a curto prazo", afirmam os analistas do grupo petrolífero de 12 nações.Os analistas referem-se às atuais tensões no mar Vermelho, a caminho ou a partir do Canal do Suez, onde a milícia Huthi do Iémen está a atacar navios comerciais em alegado apoio à causa palestiniana.Quanto ao crescimento económico mundial, motor de qualquer aumento do consumo de petróleo, os analistas da OPEP mantêm uma taxa de 2,6% para este ano e de 2,8% para 2025."Esta trajetória positiva está em conformidade com as expectativas de que a inflação global continuará a diminuir até 2024 e em 2025, em especial nas principais economias", explica o relatório.Para os Estados Unidos, os analistas preveem uma taxa de crescimento de 1% este ano e de 1,5% em 2025, enquanto a zona euro deverá crescer apenas 0,5% e 1,2%, respetivamente.Prevê-se que o crescimento seja mais forte nas duas grandes economias emergentes, a China e a Índia.Enquanto a China deverá crescer 4,8 % este ano e 4,6 % em 2025, a economia da Índia crescerá 5,9% em 2024 e até 6,1% no próximo ano.Os peritos da OPEP estimam uma procura de petróleo bruto de 28,5 milhões de barris por dia este ano e de 29,0 milhões de barris por dia em 2025, em ambos os casos superior à produção prevista pelo grupo.Quanto à produção de petróleo da OPEP, o relatório aponta para 27,0 milhões de barris por dia em 2023, menos 2,6% do que em 2022.No caso da Venezuela, o único país latino-americano do grupo, a produção aumentou entre 2022 e 2023 em 8,8%, ao passar de 688 mil barris por dia para 749 mil barris por dia, de acordo com fontes independentes citadas pela OPEP.A Arábia Saudita, o país dominante da OPEP, reduziu a sua produção entre 2022 e 2023 em 8,5%, de 10,5 milhões de barris por dia para 9,6 milhões de barris por dia, numa tentativa de estabilizar os preços do petróleo nos mercados.O preço de referência do cabaz da OPEP, calculado como uma média de 12 petróleos, desceu 7% entre novembro e dezembro de 2023, para 79 dólares por barril.Os preços de referência para a Europa (Brent) e WTI (West Texas Intermediate, EUA) caíram ligeiramente menos, com descidas de entre 6,8% e 5,7%, respetivamente, conclui a OPEP no relatório de janeiro.