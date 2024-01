Rússia foi o maior fornecedor de petróleo da China em 2023

Leia Também OPEP mantém estimativas de crescimento da procura mundial de petróleo para 2024 e 2025

A Rússia superou a Arábia Saudita e foi no ano passado o principal fornecedor de petróleo da China. No total, Pequim comprou a Moscovo um recorde de 107 milhões de toneladas de crude em 2023, quase mais um terço do que no período homólogo.Segundo a Bloomberg, que cita dados divulgados este fim de semana, este valor equivale a cerca de 2,15 milhões de barris por dia.Trata-se da primeira vez desde 2018 que a Rússia é a principal fonte de petróleo da segunda maior economia do mundo, tendo a Arábia Saudita, que até agora ocupava essa posição, vendido perto de 86 milhões de toneladas.Moscovo tem, assim, conseguido garantir financiamento numa altura em que dá continuidade à guerra contra a Ucrânia, que iniciou em fevereiro de 2022.Apesar das restrições impostas pelo Ocidente, como é o caso do teto máximo de 60 dólares por barril imposto pela União Europeia, Moscovo conseguiu desviar os fluxosDurante grande parte do ano a China conseguiu comprar petróleo russo a um preço mais baixo, mas o aumento da procura por parte das refinarias chinesas e indianas acabou por impulsionar os preços acima dos 60 dólares por barril.