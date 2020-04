Petróleo dispara 12% com corte de produção a poder chegar aos 20 milhões/dia

Os preços do "ouro negro" seguem a disparar nos mercados internacionais, devido aos relatos de que a Arábia Saudita e a Rússia já se terão entendido quanto aos seus cortes de produção, que no conjunto da OPEP+ poderão chegar aos 20 milhões de barris por dia.

20 milhões de barris por dia pode ser a dimensão do corte acordado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados (o chamado grupo OPEP+), avança a Reuters, citando uma fonte do cartel. A acontecer, será o dobro do que tem vindo a ser falado nos últimos dias.





O relato deste possível acordo chega numa altura em que decorre a reunião virtual da OPEP+ com vista a um entendimento para a retirada de crude do mercado no sentido de fazer subir os preços numa altura em que a queda da procura decorrente da covid-19 tem levado a que as cotações afundem.

O West Texas Intermediate, "benchmark" dos EUA, segue a escalar 12% no mercado nova-iorquino, para 28,36 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, crude de referência para as importações europeias que é negociado em Londres, avança 8,5% para 35,79 dólares.

A OPEP+ (composta pelos 10 membros do cartel e 14 aliados, incluindo a Rússia) tem participado num esforço de corte de produção desde 1 de janeiro de 2017, mas essa iniciativa terminou no final de março.

Com efeito, em inícios do mês passado a OPEP+ reuniu-se com a ideia de reforçar a retirada de crude do mercado em mais 1,5 milhões de barris/dia (a juntar ao corte de 1,7 milhões diários que já estava em vigor) a partir do segundo trimestre, mas a proposta ficou sem efeito devido à recusa da Rússia, o que motivou uma "guerra dos preços" por parte de Riade, com o reino saudita a abrir as torneiras da produção e a fazer descontos aos clientes, fazendo cair ainda mais os preços.

Nos últimos dias tem sido avançado que será necessário que os EUA entrem no esforço de corte de produção, numa espécie de OPEP++, bem como outros países – Reino Unido, Canadá, México e Brasil estão entre os que foram convidados a aderir. Não está ainda claro se este provável esforço de 20 milhões de barris diários inclui estes novos parceiros.

Se o corte acordado agora for de 20 milhões de barris por dia, será um reforço enorme da retirada de crude do mercado se atendermos a que a redução que estava em vigor era de 1,7 milhões de barris por dia.

O corte de 10 milhões de barris/dia que vinha a ser avançado desde finais da semana passada foi considerado insuficiente por parte da Agência Internacional da Energia para reequilibrar o mercado. Mas, segundo a Bloomberg, há delegados da OPEP+ que dizem que o acordo de redução só está a visar esses 10 milhões.