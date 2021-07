Petróleo: Há cada vez mais analistas a verem o caminho dos 100 dólares

Num evento promovido pelo Financial Times esta semana, Alex Sanna, principal operador petrolífero da Glencore, disse que “estamos a apenas um ou dois acontecimentos de distância de uma escalada material nos preços do petróleo”. Outros “traders”, como a Vitol e a Trafigura, e bancos como o Goldman Sachs e o Bank of America (BofA) começam a engrossar o coro de vozes que vê o petróleo nos 100 dólares por barril.



