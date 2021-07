Procura acima da oferta está a encarecer petróleo de curto prazo

Com a oferta de crude a não conseguir acompanhar o aumento do consumo, esta escassez tem levado a que os preços do petróleo subam na entrega mais imediata.

Procura acima da oferta está a encarecer petróleo de curto prazo









