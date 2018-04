Produção da OPEP cai para o nível mais baixo em um ano

A produção do conjunto dos membros caiu em 201.400 barris por dia, no mês passado - a maior descida desde Novembro – para um total de 31.958 milhões de barris por dia, o que representa o valor mais baixo desde Março de 2017.





De acordo com os dados, citados pela Bloomberg, depois de vários meses de queda na oferta, a produção da Venezuela está 480 mil barris abaixo do nível fixado no âmbito do acordo de redução. A OPEP antecipa que, se a indústria continuar a deteriorar-se e o presidente Donald Trump cumprir a ameaça de lançar sanções contra o Irão, as perdas do cartel podem, na verdade, duplicar o corte que era suposto implementar.





O relatório mostra ainda que os inventários nos países desenvolvidos caíram quase 90% desde que os cortes na produção começaram em Janeiro do ano passado, para apenas 43 milhões de barris.





Se a produção da OPEP continuar nestes níveis, as reservas vão diminuir a um ritmo de 1,3 milhões de barris por dia na segunda metade do ano, estima o cartel. Quanto à procura permanece forte "com uma perspectiva positiva e optimista".





Ainda assim, a Arábia Saudita, o maior produtor da OPEP, juntamente com outros países, já sinalizou que o grupo deve manter os cortes até ao final do ano, ou ainda mais, para equilibrar totalmente o mercado.





Depois de ter atingido máximos de 2014 na sessão de ontem, o petróleo está hoje em baixa nos mercados internacionais. O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, cai 0,61% para 66,42 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 0,68% para 71,59 dólares.