Trump avisa OPEP: preços altos do petróleo “não serão aceites”

"Parece que a OPEP está de novo no mesmo registo. Com quantidades recorde de petróleo por todo o lado, incluindo navios completamente carregados no mar. Os preços do petróleo estão artificialmente muito altos! Não é bom e não será aceite!", escreveu Trump, esta manhã, na sua conta do Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!