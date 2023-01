Reabertura da China deve atirar petróleo para máximos históricos, diz AIE

Leia Também AIE adverte para agravamento da falta de gasóleo no mercado mundial em 2023

A procura mundial de petróleo deve atingir um máximo em 2023 impulsionado pelo relaxamento das medidas relativas à covid-19 na China - um movimento que pode levar a um aumento da procura pelo país asiático, que é o maior importador de crude do mundo. A análise foi feita no primeiro relatório mensal de 2023 da Agência Internacional de Energia (AIE).Em 2023, a procura de crude a nível mundial deve aumentar 1,9 milhões de barris por dia para atingir um recorde de 101,7 mil milhões de barris diários."Dois participantes dominam as perspetivas no mercado petrolífero para 2023: a Rússia e a China", pode ler-se no documento. E uma maior robustez na procura poderia apertar "as balanças à medida que o fornecimento por parte da Rússia diminui, com o impacto das sanções".Apesar da entrada em vigor das sanções, tanto europeias, como por parte dos países do G7, o fornecimento de crude russo manteve-se estável em dezembro.A AIE revelou ainda que mais de metade das perspetivas de aumento do consumo de petróleo são derivadas da China, mesmo que "a forma e a velocidade" da reabertura do país permaneçam incertas.