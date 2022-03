Sem petróleo russo, quais as alternativas que restam?

Para suprir as necessidades de consumo no curto prazo, numa altura em que as viagens estão também a retomar, não há muitas opções. Reservas estratégicas, petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irão e Venezuela ajudariam.

Sem petróleo russo, quais as alternativas que restam?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sem petróleo russo, quais as alternativas que restam? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar