Shell compra petróleo russo com desconto recorde, a 28,5 dólares por barril

A Shell, a maior petrolífera da Europa, comprou uma carga de petróleo russo com um valor recorde de desconto, pagando 28,5 dólares por barril. Esta operação sublinha que, numa altura em que várias petrolíferas suspenderam as relações comerciais com a Rússia, a empresa pretende continuar a fazer negócio com o país de Vladimir Putin, já depois da invasão à Ucrânia.De acordo com a agência Bloomberg, a empresa pagou então estes 28,5 dólares por barril de petróleo russo, crude Urals, comprando esta carga ao Trafigura Group.E esta aquisição foi já feita tendo em conta entrega, pelo que a Shell não terá de assegurar a questão do transporte.Esta operação é o primeiro negócio do género desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, na passada quinta-feira.Se o petróleo russo é vendido com desconto, tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o Brent do Mar do Norte negociaram esta sexta-feira com fortes ganhos, na ordem de 4% e 3,68%, respetivamente. O Brent, que serve de referência ao mercado português, rondou a fasquia dos 114,5 dólares por barril.Até este ponto do ano, o WTI soma ganhos de 47,08% e o brent de 46,81%. Apenas nesta semana, quando o Brent renovou máximos de 2013, ao aproximar-se dos 120 dólares por barril, os ganhos semanais ascendem a mais de 12,4%. O WTI, por sua vez, soma 15,76% na semana.