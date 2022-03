NATO acusa Rússia de usar bombas de fragmentação. Ataque a central nuclear faz dois feridos. Trigo em máximos de 14 anos

08h49

Petróleo a caminho do maior ganho semanal em quase dois anos

O petróleo caminha para o maior ganho semanal em quase dois anos, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg, devido à escalada no conflito na Ucrânia.





Depois de ontem ter tocado abaixo do patamar dos 108 dólares por barril, os futuros sobre West Texas Intermediate (WTI) – referência para o mercado norte-americano – com entrega prevista em abril estão a valorizar 0,84% para 108,57 dólares por barril.





Já os futuros sobre Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – com entrega prevista para maio estão a subir 0,35% para os 110,85 dólares por barril. Os futuros sobre o Brent subiram 14% esta semana.





Depois de as cotações do "ouro negro" terem aliviado durante a noite, voltaram a subir com o bombardeamento da central nuclear de na Ucrânia, considerada a maior central nuclear na Europa.





"Devemos entender que permanece de pé a ameaça de uma crise energética global de maior escala, à medida que o conflito na Ucrânia sobe o tom", alertou Jeffrey Halley, analista da Oanda Asia Pacific, em entrevista à Bloomberg.





O facto de os barris russos não estarem a chegar à Europa está a provocar um sentimento de incerteza no mercado, com algumas casas de investimento, como o JPMorgan Chase a apontarem a cotação do Brent para 185 dólares por barril, até ao final deste ano.