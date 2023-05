Tecto ao petróleo russo leva Putin a agravar impostos sobre setor no país

O tecto imposto às exportações russas de petróleo pelo Ocidente levou o Kremlin a aumentar a tributação sobre os produtores russos, segundo a análise de um grupo liderado pelo G7 e a que o Financial Times (FT) teve acesso.





Em abril, o presidente russo Vladimir Putin alterou a fórmula de tributação das petrolíferas, ao estabelecer taxas com base no preço do barril do Brent do Mar do Norte – em vez de recorrer à referência russa do crude, o Urals, que tem sido negociado a um valor mais baixo – subtraindo depois um desconto fixo.





A medida implementada por Moscovo tem em vista a captação de 600 mil milhões de rublos receita adicional, o equivalente a 7,09 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual.





Leia Também Índia reduz para mínimos de 22 anos crude importado à OPEP por comprar mais barato à Rússia

No primeiro trimestre deste ano, a receita dos impostos aplicados ao setor russo do petróleo e do gás registou uma queda homóloga de 45%.





Em março, a faturação tributária sobre produtos petrolíferos derivados registou mesmo uma queda anual de 85%.



Segundo um funcionário deste grupo liderado pelo G7 a Rússia dependia dessas receitas para alimentar 45% do seu orçamento.





Leia Também Rússia já começou a cortar na produção de petróleo? Números dizem que não

Esta medida "é definitivamente destrutiva para o setor", considerou um funcionário deste grupo em declarações ao diário britânico.





"As mudanças impostas pela Rússia vão prejudicar a capacidade do setor do petróleo e gás russo", já que a nova carga fiscal irá "retirar receitas que poderiam ser utilizadas para investir" em outros elementos como equipamentos e infraestruturas, antecipa a mesma fonte.





No final do ano passado, na sequência da invasão russa à Ucrânia, G7, União Europeia (UE) e Austrália concordaram em impor um tecto de 60 dólares por barril para a compra de petróleo russo.