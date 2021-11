UBS vê Brent nos 90 dólares dentro de quatro meses

Com a perspetiva de défice da oferta de petróleo no mercado, depois de a OPEP+ não ceder aos apelos para abrir as torneiras além do que estava delineado, o banco suíço aponta para a continuação da subida do crude de referência para as importações europeias.

