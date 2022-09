Zelensky aplaude teto do preço do petróleo russo e pede que seja estendido ao gás

Zelensky declarou, no seu habitual discurso noturno, que a imposição de um teto ao preço do petróleo, quando entrar em vigor, será "um elemento importante para proteger os países civilizados e os mercados de energia da agressão híbrida da Rússia".No entanto, segundo Zelensky, "o preço do gás também deve ser limitado".O chefe de Estado ucraniano agradeceu à presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen, por se pronunciar hoje a favor desta ideia.Zelensky enfatizou que as sanções contribuirão não apenas para interromper o fluxo de dinheiro para Moscovo, mas também para "restabelecer a justiça para todos os europeus" contra a "chantagem" de uma Rússia que estaria inflacionado os preços de maneira "artificial".Os ministros das Finanças do G7 reiteraram hoje o seu propósito de reunir apoios necessários para impor um limite ao preço de petróleo russo, segundo um documento conjunto aprovado numa reunião virtual."Procuramos uma ampla coligação para maximizar a efetividade" da medida, refere um documento publicado pelo Ministério das Finanças alemão, numa altura em que a Alemanha exerce a presidência rotativa do grupo dos sete países mais industrializados.O objetivo da iniciativa é "reduzir as receitas russas provenientes da venda de petróleo", que é uma importante fonte de financiamento da guerra na Ucrânia e, ao mesmo tempo, reduzir a subida dos preços da energia a nível mundial.O G7 reitera a sua solidariedade com a Ucrânia e condena a agressão russa, constatando que "os custos económicos da guerra e os consequentes aumentos de preços são sentidos desproporcionalmente por grupos vulneráveis de todas as economias e particularmente dos países que enfrentam insegurança alimentar e desafios orçamentais".Os ministros consideram também que o efeito das sanções que já foram impostas à Rússia aumentará com o tempo e asseguram que continuam a verificar o cumprimento das mesmas."A Rússia está a beneficiar economicamente das incertezas ligadas à guerra nos mercados de energia", disse o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, após a reunião.O preço máximo deverá ser determinado pela coligação de países que apoiem a medida antes da sua implementação, dizem os membros do G7, que inclui Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Reino Unido, Japão e Alemanha.