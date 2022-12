Tecto ao petróleo russo pode não chegar para estrangular orçamento de guerra de Putin

Leia Também Zelensky aplaude teto do preço do petróleo russo e pede que seja estendido ao gás

G7, a UE e a Austrália chegaram a acordo para impor um limite de preço de 60 dólares por barril de petróleo russo.

O limite máximo imposto pelo G7, União Europeia e Austrália para a compra do petróleo russo, mesmo que leve a uma queda da produção de ouro negro, não ésuficiente baixo para ser capaz de reduzir drasticamente as receitas do Kremlin no próximo ano, defendem os especialistas consultados pela Bloomberg.A 60 dólares por barril, "o limite ao preço parece ser muito generoso", considera a economista da Renaissance Capital, Sofya Donets, em declarações à Bloomberg.Para a especialista, este nível "está próximo do que foi incorporado nos preços pelo mercado para 2023" e em linha "com o nível sugerido no orçamento russo".Por sua vez, segundo a economista da Finam, Olga Belenkaya, uma queda de 10 dólares no preço do barril, a partir dos 70 dólares tem potencial para cortar um bilião de rublos (15,21 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) das receitas russas.Belenkaya adianta ainda que o défice na receita será colmatado "através de empréstimos mais elevados ou do aumento das despesas do fundo de riqueza".Além disso, a economista recorda que se o tecto ao preço do petróleo reduzir as receitas de exportação no próximo ano, isso poderá enfraquecer o rublo no próximo ano, impulsionando o orçamento, já que os impostos sobre a energia são denominados sobretudo em dólares e euros, logo o valor pago quando convertido para rublos cresce, quando a moeda russa cede.Também a economista russa Natalia Lavrova do BCS Financial Group acredita que a imposição deste limite estará dentro do orçamento do Governo russo para o próximo ano, mesmo que o tecto se mantenha abaixo dos 70 dólares por barril.Esta quarta-feira, os economistas do banco central russo consideraram que o limite imposto aos preços do petróleo russo e as restrições importas às exportações do país têm potencial para gerar "choques capazes de reduzir significativamente a atividade económica nos próximos meses".Mais tarde, porém, o Ministério russo da Energia emitiu um comunicado em que discordava desta conclusão, afirmando que o impacto destas medidas possivelmente será limitado.O Kremlin prevê que a queda de quase 9% da produção de petróleo no próximo ano, o que segundo as contas da Bloomberg Economics pode significar uma perda entre 1 bilião e 1,4 biliões de rublos em receita (entre 15 mil milhões a 21 mil milhões de euros).Os preços mais baixos ditados pelas sanções e outras restrições às exportações poderão tirar ainda mais 500 mil milhões de rublos das receitas de Moscovo."Acreditamos que o défice na receita irá pressionar o Governo a tomar medidas de austeridade orçamental, caso pretenda manter a inflação e os custos do serviço da dívida estáveis", defende Alexander Isakov, economista russo da Bloomberg.Há menos de uma semana, o