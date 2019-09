Os principais mercados europeus seguem em leve alta, com os ganhos a serem limitados pela incerteza comercial entre as duas maiores economias do mundo. O preço do petróleo continua a cair e os juros da Zona Euro sobem ligeiramente.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,1% para 4.889,38 pontos

Stoxx 600 ganha 0,3 para 380,6 pontos

Nikkei desvalorizou 0,4% para 26.620,19 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1 ponto base para 0,124%

Euro recua 0,01% para 1,098 dólares

Petróleo em Londres cai 0,27% para 59,09 dólares o barril

Guerra comercial trava maiores ganhos na Europa

A entrada em vigor de uma nova ronda de tarifas aplicada pelos EUA à China e vice-versa está a travar maiores ganhos na Europa, que ainda assim se segura em território positivo, uma vez que, apesar da guerra comercial continuar, os líderes de ambos os países garantem que as negociações continuam de pé.





O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores empresas da região, valoriza 0,3% para os 380,6 pontos.



A bolsa nacional iniciou o dia a subir, com o PSI-20 a ganhar 0,1% para 4.889,38 pontos. Os destaques entre as cotadas que sobem são os CTT, que avançam 1,06% para 1,9 euros, bem como a Pharol, que aprecia 1,65% para 0,11 euros, depois de no mês de agosto ter sido a cotada mais fustigada da bolsa nacional, ao perder mais de 25% do seu valor.





Juros portugueses sobem

Os juros da dívida soberana de Portugal a 10 anos estão a subir cerca de 1 pontos base para os 0,124%, em linha com a dívida dos restantes países na Zona Euro.