PSI-20 desce 0,23% para 5.162,72 pontos

Stoxx 600 ganha 0,08% para 408,81 pontos

Nikkei valorizou 0,28% para 23.437,77 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,1 pontos base para 0,355%

Euro recua 0,11% para 1,101 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,06% para 64,31 dólares o barril

Europa em máximos à espera de avanços comerciais

Nas praças europeias os índices bolsistas acordaram a negociar em alta ligeira, impulsionados pela esperança de que a primeira fase do acordo comcercial parcial entre os Estados Unidos e a China fique selado ainda este ano. O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, avança 0,08% para 408,81 pontos, o que representa um máximo desde abril de 2015.



Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump disse que as conversações com o presidente chinês Xi Jinping estão ainda em cima da mesa e adiantou mesmo que um entendimento comercial parcial está próximo de ser concluído. À boleia destas notícias, ontem os índices de ações de Wall Street alcançaram novos recordes.





A pressionar o índice português estão as ações da Galp Energia (-0,33% para 14,89 euros) e da Navigator (-0,44% para 3,604 euros), com a cotada do setor da pasta e papel a corrigir dos ganhos das últimas sessões.

Apesar do otimismo comercial, os ganhos estão a ser limitados pelos dados económicos que foram divulgados na China, já que os resultados das empresas industriais chinesas registaram em outubro a maior queda homóloga de sempre.Por cá, a bolsa nacional está a ser incapaz de acompanhar a tendência positiva na Europa e cai 0,23% para 5.162,72 pontos.

Juros de Portugal caem

Os juros da dívida soberana portuguesa a dez anos caem 1,1 pontos base para os 0,355%, contrariando a tendência da referência para a região, a Alemanha, cuja "yield" das obrigações vai subindo 0,1 ponto base para os -0,376%.

Euro deprecia ligeiramente

As principais moedas seguem praticamente inalteradas, com os investidores m "modo espera", a aguardarem por mais sinais da guerra comercial sino-americana. O Dólar aprecia 0,1% para os 109,16 iénes, ligeiramente abaixo do máximo de duas semanas atingido ontem.



O euro deprecia 0,11% para 1,101 dólares e segue praticamente inalterado até agora nesta semana, que vai ter menos um dia de negociação nos EUA, devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.



Petróleo sobe à espera de dados sobre produção

No dia em que será divulgada a quantidade de "stocks" de petróleo nos Estados Unidos, o preço do "crude" do país segue inalterado nos 58,41 dólares. O petróleo Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, valoriza 0,06% para os 64,31 dólares por barril.



Ouro cai com entusiasmo comercial

