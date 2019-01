As reuniões foram prolongadas por mais um dia e terminaram na tarde de hoje (fuso horário de Pequim). Os índices asiáticos também subiram. A recuperação das bolsas continua a ser liderado pelas cotadas tecnológicas e pelas petrolíferas. Ambos os setores tinham sido dos mais afetados na correção dos mercados no final de 2018.



Na Europa, destaque ainda para a ida de Theresa May ao Parlamento britânico para defender o seu acordo para a saída da União Europeia. O documento será votado no dia 15 de janeiro, depois do adiamento pedido pela primeira-ministra no ano passado.



Em Lisboa, o PSI-20 avança 0,89% para os 4.953,43 pontos, negociando em máximos de um mês. O índice está a beneficiar da subida da Galp Energia num dia em que o petróleo volta a negociar em alta. A bolsa nacional acumula uma valorização superior a 5% neste arranque do ano.



Juros sobem na Europa

Os juros dos Estados europeus estão a subir esta quarta-feira numa altura em que os investidores estão com menos apetite por ativos com menor risco agora que existem sinais de aproximação entre os EUA e a China ao nível comercial. De acordo com a Reuters, há vários países que vão aos mercados: é o caso da Alemanha, Irlanda, Itália e também de Portugal.



Os juros alemães a dez anos estão a subir 7 pontos base para os 0,296% e os juros italianos no mesmo prazo avançam 3 pontos base para os 2,984%. Os juros portugueses a dez anos avançam 0,3 pontos base para os 1,824%.



Euro recupera, mas ainda perde no ano

A divisa europeia está a subir 0,2% para os 1,1463 dólares nesta sessão, mas continua a registar perdas no balanço do arranque deste novo ano.



Petróleo valoriza há oito sessões seguidas

A expectativa de acordo entre os EUA e a China também está a animar o petróleo.



O crude (WTI), negociado em Nova Iorque, passou pela primeira vez em 2019 dos 50 dólares nesta madrugada. Neste momento está a valorizar 1,08% para os 50,32 dólares. Já o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,92% para os 59,36 dólares, negociando perto do patamar dos 60 dólares. Ambos acumulam oito sessões de subidas consecutivas, o maior ciclo de ganhos em ano e meio. Tanto o crude como o Brent estão em máximos de três semanas.



Contudo, há dados que podem mudar esta trajetória. A Arábia Saudita deverá anunciar um aumento ligeiro nas reservas de petróleo depois de ser auditada de forma independente esta quarta-feira, avança a Reuters. O anúncio oficial deverá ser feito em breve pelo ministro saudita da Energia, Khalid al-Falih, que explicará a estratégia do país para o petróleo. Hoje também são divulgadas as reservas petrolíferas nos EUA, o que poderá ter um impacto na cotação do barril.



Ouro cede com otimismo comercial

O ativo de refúgio de referência está a perder valor nesta sessão. Tal deve-se ao otimismo face a um acordo comercial entre os EUA e a China, o que está a fomentar o apetite por risco dos investidores novamente. O metal precioso tinha beneficiado no final do ano passado da turbulência dos mercados, tendo alcançado um máximo de seis meses.



Esta quarta-feira o ouro perde 0,22% para os 1.284,54 dólares por onça.

