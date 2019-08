Os investidores ficaram confusos com a mensagem deixada ontem pela Reserva Federal que, apesar de ter cortado os juros, diminuiu as expectativas sobre futuras descidas. As bolsas seguem sem rumo, os juros em alta e o petróleo em queda. O dólar segue em máximos de mais de dois anos.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,20% para 5.000,79 pontos

Stoxx 600 sobe 0,15% para 386,34 pontos

Nikkei valorizou 0,09% para 21.540,99 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 3,2 pontos para 0,368%

Euro recua 0,34% para 1,1038 dólares

Petróleo em Londres cai 1,09% para 64,34 dólares o barril

Bolsas europeias sem rumo definido

As bolsas europeias estão a negociar sem um rumo definido esta quinta-feira, 1 de agosto, numa sessão em que os investidores estão a digerir a mensagem da Reserva Federal dos Estados Unidos, que desceu ontem a taxa diretora em 25 pontos base, pela primeira vez em mais de dez anos. Contudo, na conferência de imprensa, o presidente da Fed, Jerome Powell, sinalizou que este não deverá ser o início de um longo ciclo de descidas dos juros, o que deixou o mercado com dúvidas sobre se tratou apenas de um pequeno ajustamento da política monetária, e sobre os próximos movimentos da autoridade monetária.

Além disso, o corte dos juros não foi consensual, já que dois dos membros do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla original) votaram contra, defendendo a manutenção da taxa no nível atual.

"Foi um corte muito ‘hawkish’", afirmam os analistas do Morgan Stanley numa nota citada pela Bloomberg. "O corte mínimo da taxa, os dissidentes, e a conferência de imprensa de Powell desiludiram os mercados e diminuíram as nossas expectativas".

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe ligeiros 0,15% para 386,34 pontos, numa altura em que, entre os principais índices, só o espanhol IBEX e o francês CAC40 seguem com sinal verde.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desce 0,20% para 5.000,79 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia, Jerónimo Martins e cotadas do setor da pasta e do papel.

Juros sobem na Zona Euro

As obrigações soberanas dos países do euro estão a ser penalizadas no mercado secundário na sequência das indicações da Fed e, consequentemente, os juros seguem em alta. Em Portugal, a yield associada às obrigações a dez anos sobe 3,2 pontos para 0,368%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, o aumento é de 3,1 pontos para 0,308%. Em Itália, os juros avançam 4,3 pontos para 1,580% e na Alemanha sobem 1,2 pontos para -0,432%.

Dólar sobe décima sessão para máximos de mais de dois anos

A moeda norte-americana está a ganhar terreno pela décima sessão consecutiva e a negociar no valor mais alto desde maio de 2017, depois de a Reserva Federal ter avisado que o corte dos juros não será o início de um ciclo longo de descidas.

Esta indicação está a levar o dólar a subir 0,35% face a um cabaz com as principais divisas mundiais.

Já o euro desce 0,34% para 1,1038 dólares, o valor mais baixo em mais de dois anos.