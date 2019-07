Dois membros da Fed votaram contra descida dos juros

Os presidentes da Fed de Boston, Eric Rosengren, e da Fed do Kansas, Esther George, votaram a favor da manutenção das taxas de juro no nível atual.

A decisão de avançar com a primeira descida das taxas de juro nos EUA em dez anos e meio não foi consensual. Dois dos membros do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla original) votaram contra o corte dos juros, defendendo a manutenção da taxa no nível atual.



Esther George e Eric Rosengren votaram esta quarta-feira contra a descida dos juros nos EUA. Os presidente da Fed do Kansas e de Boston votaram a favor da manutenção dos juros num intervalo entre 2,25% e 2,5%, segundo o comunicado publicado pela Fed. Dos 10 membros do comité nenhum votou, porém, a favor de um aumento da taxa diretora.