Os mercados em números

PSI-20 desvaloriza 0,44% para 5.344,11 pontos

Stoxx 600 desce 0,26% para 388,59 pontos

Nikkei desvalorizou 0,84% para 22.090,12 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,8 pontos base para 1,187%

Euro cede 0,43% para 1,1248 dólares

Petróleo cai 0,47% para 71,28 dólares por barril, em Londres



Bolsas europeias deslizam após seis sessões de ganhos

No último dia de negociação antes da Páscoa, as bolsas europeias seguem em ligeira baixa nesta quinta-feira, 18 de abril, após seis sessões consecutivas de ganhos. O Stoxx600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a cair 0,26% para os 388,59 pontos, depois de ontem ter atingido máximos de agosto do ano passado.





"Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam em baixa mas deverá ser a publicação dos índices PMI relativos à indústria a ditar o curso da sessão", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa. Os dados relativos a França e a Alemanha, os dois motores da Zona Euro, em março, foram ligeiramente positivos, o que indica que travagem económica pode estar na sua fase final nestes dois países.Contudo, não é isso que mostra o conjunto da Zona Euro. Os dados do PMI mostram que a economia da Zona Euro continuou a desacelerar no início do segundo trimestre , desta vez devido aos serviços e aos restantes países do bloco europeu.Ontem tinha sido a estabilização da economia chinesa - ao crescer no primeiro trimestre ao mesmo ritmo do quarto trimestre de 2018 - a dar ânimo às bolsas europeias, que fecharam em máximos de agosto do ano passado.A nível internacional, os investidores estão hoje atentos aos desenvolvimentos sobre a disputa comercial entre os EUA e a China. Segundo o Wall Street Journal, Washington e Pequim estão a delinear uma série de encontros entre as autoridades dos dois países em antecipação de uma possível cerimónia de assinatura de um acordo no final de maio ou no início de junho.Entre as principais praças europeias, uma das que mais desce é o PSI-20. A bolsa nacional está a cair pela terceira sessão consecutiva com a maior parte das cotadas em queda. O PSI-20 perde 0,44% para os 5.344,11 pontos.

As taxas de juro associados à dívida dos países europeus estão a cair na generalidade dos casos, com os investidores a preferirem expor-se à dívida do que às ações. A taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal está a descer 1,8 pontos base para 1,187%, o que corresponde à primeira descida em quatro dias. Já a taxa de juro alemã está a recuar 3,8 pontos para 0,041%, o que representa a primeira descida em cinco dias.

Euro cai após indicadores económicos

Os dados apontam para que a atividade económica da Alemanha e da França tenham observado um desempenho melhor em abril. Ainda assim, no global, o indicador de atividade económica na Zona Euro não foi positivo, o que está a pesar na negociação. O euro cede 0,43% para 1,1248 dólares.

Petróleo regista a maior queda desde início de março

Os preços do petróleo estão a descer, preparando-se para a maior queda semanal em mais de um mês. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal está a ceder que se 0,5% para 71,28 dólares, preparando-se para acumular uma descida ligeira na semana. Já o West Texas Intermediate, transacionado em Nova Iorque, prepara-se mesmo para registar a primeira queda desde a primeira semana de março.

Alumínio cai com pessimismo sobre o crescimento

Os preços do alumínio estão a cair depois de a Alcoa ter revisto em baixa as estimativas para o consumo deste metal. Em causa está a expectativa de que a economia chinesa cresça este ano menos do que o previsto, o que deverá ditar um menor consumo de matérias-primas.