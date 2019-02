As bolsas europeias estão a negociar em queda, assim como o petróleo, penalizados pela deterioração das estimativas para o crescimento global e pela guerra comercial entre EUA e China, depois de Trump ter dito que não se reunirá com Jinping até 1 de março.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,19% para 5.126,35 pontos

Stoxx 600 perde 0,10% para 359,72 pontos

Nikkei desvalorizou 2,01% para 20.333,17 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,8 pontos para 1,651%

Euro desce 0,14% para 1,1326 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 0,10% para 61,57 dólares o barril

Bolsas europeias penalizadas pela guerra comercial

A maioria das bolsas europeias está em queda esta sexta-feira, 8 de fevereiro, penalizadas pelo pessimismo em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isto depois de o presidente Donald Trump ter dito ontem que não deverá reunir-se com o seu homólogo chinês até ao dia 1 de março, altura em que termina a trégua de 90 dias.

Na ausência de tal encontro, não é expectável que os dois países fechem um acordo comercial, pelo que, a partir de 1 de março, os Estados Unidos deverão aumentar as tarifas aplicadas às importações da China, dificultando um entendimento entre os dois países.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, perde 0,10% para 359,72 pontos, penalizado sobretudo pelo setor automóvel.

Na bolsa nacional, o PSI-20 desce 0,19% para 5.126,35 pontos, com a Jerónimo Martins a destacar-se no lado das descidas comum recuo de 0,72% para 13,12 euros.

Juros da dívida em queda na Europa

Os juros da dívida portuguesa estão em queda esta sexta-feira, acompanhando a tendência que se verifica entre a generalidade dos países do euro. No prazo a dez anos, a yield desce 0,8 pontos base para1,651%, enquanto em Espanha, na mesma maturidade, a queda é de 1,4 pontos para 1,228%. Em Itália, os juros a dez anos deslizam 3,5 pontos para 2,915% e na Alemanha caem 0,7 pontos para 0,108%.

Euro em mínimos de duas semanas

A moeda única europeia está a cair face ao dólar pela quinta sessão consecutiva, penalizada pelas perspetivas mais pessimistas para a região, depois de a Comissão Europeia ter cortado ontem as suas estimativas de crescimento para a Zona Euro para 1,3% em 2019.

A confirmar-se, este será o pior ano da retoma da economia do euro uma vez que ficará abaixo dos 1,4% registados em 2014, o ano que marca oficialmente o início da recuperação do PIB da Zona Euro, segundo os dados do Eurostat.

O euro cai 0,14% para 1,1326 dólares, o valor mais baixo desde 25 de janeiro.

Petróleo com maior descida semanal de 2019

O petróleo segue em queda nos mercados internacionais, preparando-se para completar, esta sexta-feira, a maior descida semanal do ano. Em Nova Iorque, acumula uma desvalorização de cerca de 5%, enquanto em Londres o saldo da semana é uma descida de quase 2%.





A matéria-prima tem sido penalizada pela deterioração das estimativas para o crescimento global que, por sua vez, pressionam as projeções para a procura por petróleo.