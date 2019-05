Os mercados em números

PSI-20 cai 1,04% para 5.146,32 pontos

Stoxx 600 perde 0,77% para 379,27 pontos

Nikkei desvalorizou 0,93% para 21.402,13 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 0,6 pontos para 1,072%

Euro sobe 0,03% para 1,1195 dólares

Petróleo em Londres cai 1,05% para 69,63 dólares o barril

Bolsas europeias em mínimos de seis semanas

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quinta-feira, 9 de maio, penalizadas mais uma vez pelos receios em torno da guerra comercial. Isto depois de o presidente dos Estados Unidos ter dito ontem à noite que a China "quebrou" o acordo nas negociações com os norte-americanos, aumentando as dúvidas sobre a possibilidade de entendimento entre os dois países.

As declarações de Donald Trump foram feitas na véspera do reinício das conversações em Washington, onde está o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, para tentar fechar um acordo com os Estados Unidos. Se tal não acontecer, os Estados Unidos deverão aumentar as tarifas aplicadas sobre 200 mil milhões de dólares de importações chinesas já a partir de amanhã, e Pequim deverá retaliar, como já avisou o Governo chinês.

A possibilidade de uma nova escalada da tensão entre as duas maiores economias do mundo está assim a penalizar o mercado acionista, com os investidores a preferirem ativos considerados mais seguros, como as obrigações e o ouro.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoox600, perde 0,77% para 379,27 pontos, o valor mais baixo desde 29 de março.

Na bolsa nacional, o PSI-20 cai 1,04% para 5.146,32 pontos, seguindo em queda pela oitava sessão consecutiva e no valor mais baixo desde 27 de março. Entre as cotadas que mais penalizam está o BCP, que desce 1,97% para 24,34 cêntimos, no dia em que apresenta os seus resultados do primeiro trimestre.

Juros portugueses atingem novo mínimo histórico

O clima de incerteza em torno da guerra comercial está a afastar os investidores dos mercados acionistas e a favorecer a aposta nas obrigações soberanas, vistas como um investimento mais seguro em alturas de maior turbulência. Essa aposta está a levar a uma subida do preço das obrigações e consequente queda dos juros na generalidade dos países do euro.

Em Portugal, a yield das obrigações a dez anos está mesmo num novo mínimo histórico, com uma descida de 0,6 pontos para 1,072%. Na Alemanha, os juros caem 1,8 pontos para -0,064%, em Espanha aliviam 0,9 pontos para 0,945% e em Itália contrariam a tendência com uma subida de 3,8 pontos para 2,649%.

Euro em alta ligeira

O euro está a negociar em alta ligeira face ao dólar, numa altura em que os investidores aguardam por novidades sobre as negociações entre os Estados Unidos e a China, que serão retomadas hoje em Washington.

A moeda única europeia ganha ligeiros 0,03% para 1,1195 dólares.

Petróleo cai mais de 1%

Os receios em torno da escalada da tensão entre os Estados Unidos e a China, que poderá prolongar a guerra comercial e ameaçar o crescimento global, também estão a pesar na negociação do petróleo nos mercados internacionais.

Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) cai 1,18% para 61,39 dólares, enquanto em Londres, o Brent desliza 1,05% para 69,63 dólares.

Ouro beneficia da tensão

As dúvidas em torno do desfecho das negociações EUA-China estão a favorecer o ouro, que é o ativo de refúgio por excelência. O metal amarelo valoriza 0,34% para 1.285,23 dólares, enquanto a prata soma 0,06% para 14,8485 dólares.