Europa vive o melhor agosto desde 2009. Fraqueza do dólar ajuda ouro e petróleo

17h18

Europa vive o melhor agosto desde a grande crise financeira

Os principais índices europeus terminaram a última sessão de agosto em queda, com o Stoxx 600 a desvalorizar 0,55% para os 366,77 pontos, depois de ter conseguido valorizar quase 1% a meio do dia.



Hoje, o volume de negociação foi mais curto do que o normal, uma vez que os mercados no Reino Unido estiveram encerrados, devido a feriado.



Ainda assim, apesar deste precalço, o índice de referência europeu viveu o melhor agosto desde o pós grande crise financiera, em 2009.



Para este marco contribuiu uma valorização de cerca de 3% no mês, impulsionada pelas notícias positivas sobre o desenvolvimento da vacina anti-coronavírus e dos governos na região terem recusado um novo confinamento na região.



Hoje, todas as praças do "velho continente" perderam força, com o alemão DAX a cair 0,7%, o francês CAC 40 a desvalorizar 1,1% e o italiano FTSEMIB a perder 1%.



Apenas três de 19 setores conseguiram valorizar no Stoxx 600.