Tweets de Trump sobre estímulos semeiam confusão e deixam bolsas sem rumo

há 28 min. 09h21

Mensagem dúbia de Trump deixa bolsas sem rumo definido

Está a ser uma sessão marcada pela volatilidade no velho continente, com as principais praças europeias divididas entre ganhos e perdas. Se no arranque da sessão a generalidade das bolsas europeias negociava em alta, com as quedas do português PSI-20 e do espanhol a representarem as exceções, agora o rumo segue ainda mais repartido.



O índice PSI-20 recua 0,36% para 4.167,96 pontos depois de dois dias seguidos no verde e sobretudo penalizado pela desvalorização de 2,13% para 8,254 euros da Galp Energia.



Já o índice de referência europeu Stoxx600 cresce 0,16% para 366,45 pontos na quinta sessão consecutiva a valorizar, o que configura a mais longa série de ganhos desde meados de abril deste ano.

Esta divisão entre subidas e descidas é explicada pelas declarações ontem feitas por Donald Trump e que, dependendo da perspetiva de análise, podem ter interpretações distintas.



Numa altura em que segue cada vez mais atrás do candidato democrata Joe Biden nas sondagens e em que democratas e republicanos continuavam longe de um acordo no Congresso, o presidente dos Estados Unidos pôs fim às negociações para a aprovação de um pacote adicional de medidas expansionistas de resposta à crise e garantiu que só serão retomadas depois das presidenciais marcadas para o próximo dia 3 de novembro.



Esta declaração, parcialmente desvalorizada por alguns analistas como podendo representar apenas uma tática negocial, levou à queda de Wall Street na terça-feira e ao reforço da apreensão dos investidores quanto à capacidade das instituições americanas promoverem uma robusta recuperação da maior economia mundial.



Todavia, Trump disse também manter-se disponível para aprovar separadamente algumas medidas expansionistas e de apoio aos setores mais atingidos pela crise pandémica tais como as operadoras aéreas, o que está a permitir o retomar de confiança no compromisso da Casa Branca com a necessidade de apoiar a retoma da economia.