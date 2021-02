Bolsas divididas após recorde nas ações mundiais. Juros sobem e petróleo cai

07h56

Dólar em queda pela quarta sessão

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres mundiais está a cair pela quarta sessão consecutiva, antes de serem revelados os dados da inflação nos Estados Unidos que podem dar algumas pistas sobre as perspetivas da maior economia do mundo.





"O dólar inicialmente subiu, mas caiu novamente, mantendo a tendência de baixa do dia anterior devido à cautela relacionada com a diminuição dos ganhos recentes nas yields do Tesouro", explica Kumiko Ishikawa, analista de câmbio da Sony Financial Holdings em Tóquio, em declarações à Bloomberg. "O dólar está com dificuldades em encontrar uma direção clara na Ásia, enquanto os traders esperam para ver o resultado dos dados económicos dos EUA, incluindo dados da inflação e sentimento dos consumidores esta semana".





Nesta altura, o índice da Bloomberg para o dólar desliza 0,08%.