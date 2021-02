Receitas do Twitter sobem 28% no quarto trimestre com mais publicidade

As receitas do Twitter no quarto trimestre do ano ascenderam a 1,29 mil milhões de dólares, um aumento de 28% face ao mesmo período do ano precedente e ligeiramente acima do valor médio estimado pelos analistas: 1,19 mil milhões de dólares. A contribuir esteve a retoma dos gastos em publicidade na rede social das micromensagens.

Já o resultado líquido foi de 222 milhões de dólares, contra 119 milhões entre outubro e dezembro de 2019.

O lucro por acção a rede social do pássaro azul ficou, no quarto trimestre, acima do que se esperava: ascendeu a 38 cêntimos por acção, contra uma estimativa de 31 cêntimos.

O lucro por ação diluído (que tem em conta não apenas as ações ordinárias mas sim todos os títulos convertíveis, como as obrigações convertíveis e ações preferenciais) foi de 27 cêntimos, quando no mesmo período do ano precedente tinha sido de 15 cêntimos. Os analistas apontavam para 16 cêntimos por ação.

Mas houve um indicador que ficou aquém do esperado: o crescimento dos utilizadores da rede social. O número de utilizadores ativos diários que veem publicidade (os chamados utilizadores monetizáveis) cresceu 26% (ou cinco milhões de pessoas – menos um milhão e meio do que era antecipado pelos analistas) para 192 milhões (esperava-se 193,5 milhões), contra 187 milhões no terceiro trimestre e 152 milhões no segundo.

No conjunto do ano, a tecnológica perdeu 1,14 mil milhões de dólares, mas a melhoria das contas no quarto trimestre indica que o Twitter recuperou grandemente da queda nas receitas com publicidade registada no início da pandemia. O volume de negócios de 2020 registou um aumento de 7% para 3,72 mil milhões de dólares.

Já os custos e despesas totalizaram em 2020 os 3,69 mil milhões, um agravamento de 19%. E este ano poderão aumentar em 25%, referiu a empresa.

No quarto trimestre, os custos e despesas foram de 1,04 mil milhões, mais 21% do que no período homólogo de 2019. Isto resultou num resultado operacional de 252 milhões de dólares, contra 153 milhões um ano antes.

"2020 foi um ano extraordinário para o Twitter. Estamos mais orgulhosos do que nunca por fazermos a ponte nas conversas entre as pessoas, especialmente nesta época sem precedentes, declarou o seu CEO, Jack Dorsey (na foto).

Para o primeiro trimestre deste ano, o Twitter prevê um volume de negócios entre 940 milhões e 1,04 mil milhões de dólares (os analistas de Wall Street apontam para 965 milhões), e um resultado líquido operacional a oscilar entre uma perda de 50 milhões de dólares ou o "break even".

Os investidores gostaram do que ouviram e as acções seguem a subir 3,84% para 62,17 dólares na negociação fora do horário regular ("after-hours") da Bolsa de Nova Iorque, depois de terem encerrado hoje a somar 2,87% para 59,87 dólares.