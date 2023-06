há 1 min. 09h04

Juros agravam-se na Zona Euro. Foco em discursos de membros do BCE

Os juros das dívidas soberanas da Zona Euro começaram a sessão a agravar-se ligeiramente, num dia em que também as bolsas vão negociando no vermelho.



Os investidores viram-se esta segunda-feira para os discursos de vários membros do Banco Central Europeu. O governador francês Francois Villeroy de Galhau vai discursar numa conferência em Paris, o economista-chefe Philip Lane e o vice-presidente Luis De Guindos falam ambos em Madrid, enquanto Isabel Schnabel, membro do conselho executivo, estará no Luxemburgo.



A "yield" das Bunds alemãs com maturidade a dez anos, referência para a região, sobe 0,7 pontos base para 2,477%, enquanto os juros da dívida pública italiana somam 3,2 pontos base para 4,058%.



Os juros da dívida portuguesa com a mesma maturidade crescem 0,9 pontos base para 3,096%, ao passo que os juros da dívida francesa avançam 1,9 pontos base para 2,988% e os da dívida espanhola sobem 2 pontos base para 3,396%.



Fora da Zona Euro, as rendibilidades da dívida britânica a dez anos agravam-se 3,3 pontos base para 4,437%, com os investidores a aguardarem a reunião de política monetária do Banco de Inglaterra - que se realiza na quinta-feira.