Europa arranca mista. Juros aliviam. Euro e dólar recuam.

07h44

Petróleo recupera das perdas semanais, atento ao oleoduto Keystone

O petróleo valoriza no mercado internacional, recuperando, ainda que parcialmente, as perdas registadas esta semana, à medida que os investidores acompanham a redução do fluxo no importante oleoduto dos EUA.





O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA e com entrega prevista em setembro, ganha 1,22% para 97,53 dólares.





Já o Brent do Mar do Norte, "benchmark" para a Europa e com entrega prevista também em setembro, cresce 1,33% para 105,22 dólares.





A TC Energy reduziu em 15% a taxa de operação de um dos segmentos do oleoduto Keystone que transporta ouro negro desde o Canadá até aos EUA, devido à interrupção de fornecimento de energia de uma infraestrutura na Dacota do Sul. A companhia ainda não apresentou uma data para o regresso à normalidade.