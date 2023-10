Europa começa o dia com ganhos mornos dividida entre Zona Euro e EUA. Juros agravam-se

há 46 min. 09h07

Kremlin volta a impor controlos de capital e rublo sobe

O rublo valoriza suportado pela adoção de novas medidas de controlo de capital impostas de Kremlin. Esta é a segunda vez que Moscovo impõem este tipo de medidas, desde que invadiu a Ucrânia.





A moeda russa chegou a subir 2,6% face ao dólar, tendo entretanto "aliviado" para uma valorização de 0,54%, pelo que os investidores estão a pagar 97,16 rublos por dólar.





O governo russo anunciou esta quarta-feira que 43 empresas, incluindo os principais produtores no petróleo no país. As companhias terão de aplicar dinheiro obtido com as exportações (em moeda estrangeira) na compra de rublos.





O euro está inalterado face ao dólar (0,001%) para 1,0623 dólares, antes de serem divulgados os relatos do BCE sobre a última reunião de política monetária.





O índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra outras divisas – recua 0,16% para 105,65 pontos, horas antes de serem conhecidos os números da inflação,, sendo esperada um abrandamento na evolução dos preços à taxa anual em setembro.