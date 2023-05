Euribor desce a três meses e sobe a seis e 12 meses

09h29

Europa abre no vermelho. Tecto da dívida dos EUA, dividendos e dados chineses animam sessão

A Europa começou o dia no vermelho, condicionada pelos mais recentes dados sobre a economia chinesa e pela decisão de uma das maiores empresas imobiliárias da Suécia de suspender a distribuição de dividendos pelos acionistas.

O Stoxx 600 desvaloriza 0,32% para 465,45 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice, imobiliário e "oil & gas" lideram as perdas. A Samhallsbyggnadsbolaget (SBB) afunda mais de 12%, apontando o pagamento de dividendos apenas para 2024.

Já a Fresenius escala 6,56% depois de reportar resultados que ficaram acima das expectativas.

Entre as principais praças europeias, Frankfurt desvaloriza muito ligeiramente (-0,07%), enquanto Paris cai 0,37% e Madrid desvaloriza 0,44%. Londres cai 0,10%, regressando às negociações depois do feriado bancário desta segunda-feira por ocasião das comemorações relativas à coroação do rei Carlos III.

Lisboa subtrai 0,97%, Milão desliza 0,17% e Amesterdão desvaloriza 0,41%.

Enquanto as exportações chinesas aumentaram 8,5% em abril, ficando acima das expectativas, as importações registaram uma queda de 7,9% - pior do que era esperado pelos economistas citados pela Bloomberg - levantado, num contexto global, questões sobre o futuro da procura do país.

Além disso, "neste momento, a grande questão que está em cima da mesa e que pode fazer abanar os mercados, é a questão do tecto da dívida norte-americana", considera Carla Maia Santos, Head of Sales da Forste, no comentário diário aos mercados enviado ao Negócios.

Já Joachim Klement, responsável pelo departamento de estratégia, contabilidade e sustentabilidade da Liberum Capital, vai mais longe e defende, citado pela Bloomberg, que "os EUA não vão entrar em incumprimento", pelo que "este nervosismo [nos mercados] oferece uma oportunidade de compra".

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai encontrar-se esta terça-feira com os líderes do Congresso norte-americano para tentar encontrar uma solução para os limites da dívida.



Este tecto foi alcançado logo em janeiro, estando o país a operar com medidas extraordinárias. A secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, já alertou que o país poderá entrar em incumprimento com as suas obrigações a 1 de junho.