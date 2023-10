Ásia fecha mista. Europa aponta para o vermelho de olhos postos na Fed e em Pequim

há 52 min. 07h46

Ásia fecha mista e Europa aponta para o vermelho de olhos postos na Fed e em Pequim

A Ásia terminou o dia de forma mista, motivada pela expectativa de que Pequim anuncie mais estímulos para impulsionar a economia chinesa e embalada pelas mais recentes declarações de um membro da Reserva Federal (Fed) norte-americana. Já a Europa aponta para um arranque de sessão no vermelho.





Pela Ásia, na China, Xangai somou 0,2% enquanto Hong Kong subiu 1,8%. Já no Japão, o Topix caiu 0,19% e o Nikkei somou 0,6%.





Na Coreia do Sul, o Kospi valorizou 1,95%.





Pela Europa, os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,5%.





A líder da Fed de São Francisco, Mary Daly, considerou que as condições financeiras mais restritivas podem significa que o banco central "não precisa de fazer muito" para fazer reduzir a inflação à meta dos 2%.



O tom "dovish" de Mary Daly alinha-se ao dos seus pares, o vice-presidente do "board" da Fed, Philip Jefferson, bem como o da presidente da Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, que sinalizaram que o agravamento da "yield" das obrigações poderá levar a uma menor necessidade de subir novamente os juros.





Os comentários da líder do banco central em São Francisco surgem horas antes da Fed publicar as atas do último encontro de política monetária, realizado a 19 e 20 de setembro, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais, que se manteve no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O "dot plot" sinalizava, ainda assim, pelo menos mais um aumento dos juros diretores este ano.