Ásia fecha no vermelho e Europa aponta para terreno negativo, pressionadas pela China

há 21 min. 07h49

Petróleo perde mais de 1% com regresso à produção na Líbia e debilidade chinesa

O petróleo cede mais de 1%, tanto em Nova Iorque como em Londres, pressionada pela preocupação relativa à recuperação da economia chinesa e depois de um grande campo de petróleo da Líbia ter voltado à produção.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – recua 1,31% para 74,43 dólares por barril.

Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 1,26% para 78,86 dólares por barril.





O crescimento da economia chinesa no segundo trimestre ficou aquém do esperado pelos economistas. A segunda maior economia mundial cresceu 6,3% abaixo dos 7 a 7,1% antecipados pelos analistas.





O sentimento de mercado foi ainda influenciado – do lado da perspetiva sobre a oferta – pelo regresso à atividade do campo de petróleo da Sharara, um dos maiores centros de produção de ouro negro da Líbia, de acordo com contes conhecedoras do assunto, citadas pela Bloomberg.





O centro de produção líbio regressou assim à atividade, depois de os manifestantes que protestavam no local terem abandonado o campo de petróleo.