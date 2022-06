Europa negoceia no verde, à exceção de Paris. Petróleo e ouro avançam. Dólar cai. Juros aliviam

07h58

Europa aponta para arranque da negociação com perdas

Depois de as principais praças da Ásia terem encerrado a primeira sessão de negociação da semana no vermelho, é esperado que as bolsas da Europa ocidental sigam o mesmo caminho e arranquem a manhã a desvalorizar.





Isto numa altura em que os investidores vão medindo o peso da incerteza económica. Depois da Reserva Federal norte-americana ter indicado um aumento as taxas de juro em 75 pontos base para julho, as atenções viram-se esta semana para o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, que vai ao senado na quarta-feira e ao congresso na quinta-feira.





Pela Europa, esta segunda-feira vai ser também marcada por um foco na política, isto depois do atual presidente francês, Emmanuel Macron, ter perdido este domingo a maioria absoluta no parlamento e terá agora de negociar com outros partidos para conseguir governar.





O Euro Stoxx 50 caía no "pre-market" 0,4%.





Na Ásia, as praças registaram perdas pelo oitavo dia consecutivo, na maior sequência de quedas desde fevereiro de 2020. No Japão, o Nikkei cedeu 1,3% enquanto o Topix recuou 1,2%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 2%. Já pela China, Xangai subiu 0,12% enquanto o Hang Seng somou 0,02%.