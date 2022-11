Discussões em Bruxelas aliviam preços do petróleo e gás. Fed enfraquece dólar e dá gás ao ouro

há 40 min. 08h37

Petróleo e gás deslizam de olhos postos na reunião da UE

O petróleo desliza, numa altura em que os investidores avaliam a onda de novos casos covid-19 na China – com potencial para reduzir a procura do maior importador do mundo – assim como os riscos de recessão nos EUA. O mercado continua também a acompanhar as discussões em Bruxelas sobre o limite a impor às compras de petróleo russo.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cai 0,56% para 77,50 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, desliza 0,64% para 84,86 dólares por barril.

Esta quarta-feira, os ministros da Energia dos 27 Estados-membros da UE estiveram reunidos em Bruxelas para discutir a fixação de um preço máximo a impor ao petróleo russo. O valor apresentado, entre os 65 e os 70 dólares por barril, gerou discórdia entre os países, com os representantes a reunirem-se novamente esta quinta-feira.

No mercado do gás, o TTF – negociado em Amesterdão e que serve de referência para a Europa – cai 1,3% para 128 euros por megawatt-hora.